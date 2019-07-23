23.07.2019 | 15:44

«Зарплата не меняется, а цены растут», - отметила горожанка.

Обывательские подсчеты подтверждают официальные цифры. Пензастат на своем сайте опубликовал данные о доходах жителей Сурского края за первые три месяца 2019 года. Согласно им люди ушли в минус.

«По сравнению с первым кварталом 2018 года реальные денежные доходы населения снизились на 3,1%. Под реальными денежными доходами населения понимаются доходы, рассчитанные с учетом сложившегося уровня инфляции», - пояснил начальник отдела Пензастата Алексей Самсонов.

Она в первом квартале в регионе составила чуть более 5%. Подорожали коммунальные услуги, бензин, продукты. Соответственно, и кошелек пензенцев худеет быстрее.

Потребительские расходы на душу населения, утверждает служба статистики, увеличились на 8%.

«В том числе у нас выросли расходы на покупку товаров на 6,9%, на оплату услуг на 8,5%», - добавил Алексей Самсонов.

А вот номинальные доходы в регионе в первом квартале выросли - почти на 2% по сравнению с тем же периодом 2018 года.