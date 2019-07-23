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Общество | Пензенцы устроили на Олимпийской аллее застолье с водкой

23.07.2019|09:34
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Вечером в понедельник, 22 июля, в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» появилась фотография, вызвавшая бурную реакцию у горожан. На ней запечатлена компания, распивающая алкоголь на Олимпийской аллее.

Люди устроились за деревянным столом рядом со спортивной площадкой. На нем стоят бутылки водки, сок, пластиковые стаканчики и лежат пакеты, вероятно с закуской.

«Выпивают в общественных местах, Олимпийская аллея. Как им не стыдно?» - вопрошает автор, пожелавший остаться анонимом.

Однако возмущение горожанина разделили не все. Многие комментаторы решили, что он завидует «отдыхающим».

«И что тут нечеловеческого? Они кого бьют? Убивают? Насилуют?», «Люди отдыхают, веселятся», «Ну вот мусор если оставят, то да, свиньи, а если сели отдохнуть, то почему нет! Всю жизнь на природе на мангалах отдыхали у водоемов и тд! А вот шакал, который исподтишка снимает и выкладывает фото, - тот стукач!!!», «Вопрос спорный, на фото люди не валяются в пьяном угаре, не дерутся. Это картина с любого пляжа или турбазы (к вопросу о детях, по-моему, этим детей уже не удивишь)», - написали пензенцы.

Тем не менее многие были шокированы снимком.

«Культурная Пенза...», «Быдло и здесь отличилось, не хватает только мангала», «Им столик для игры в козла сделали, а они поляну накрыли», «Ну да, правильно говорят - человека можно вытащить из деревни, но деревню из человека не вытащишь», «Напротив детская площадка вообще-то - это почти как в детсаду бухать», «Распитие алкоголя в общественных местах запрещено, по-вашему это нормально - пить при детях, тем самым показывая им быдло-пример??? Хотите пить - пейте, но только у себя дома, на даче, там, где это разрешено», «Сразу видно, что большинство не прочь так отдохнуть. И для таких что-то окультуривать, благоустраивать? Видимо, чиновники не дураки, раз ничего не делают, дегенератам и так сойдет», «Как им не стыдно? Алкоголь подавляет подобные вещи, вот и не стыдно», - высказались пензенцы.

Люди также отметили, что давно не видели полицейских патрулей на аллее, а автору нужно было как раз позвонить в правоохранительные органы, чтобы на нарушителей составили протоколы.

Некоторые же горожане отреагировали на случившееся с юмором: «Круть))) Надо на площади Ленина как-нибудь повторить)», «Обмывают стометровку», «Пили-то хоть за здоровье?))», «Через дорожку полянка для спортсменов, эта полянка для неспортсменов... Место есть всем, честное разделение по интересам», «Там душевую им мэр еще скоро поставит и туалет)))».

А один из комментаторов обобщил мнение большинства. По его словами, объяснить распивающим водку на аллее, что они неправы, невозможно - они неспособны это понять.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость|23.07.2019 09:56|

Олимпийская аллея не место для пьянок.

Гость|23.07.2019 10:01|

Даешь туалет и душевую!

Гость|23.07.2019 10:05|

И почему же их не задержала полиция?

Гость|23.07.2019 10:05|

Это они зря,лучше на площади Ленина бухать,ментов нет спокуха красотка!

Гость|23.07.2019 10:05|

Пивка для рывка?

Гость|23.07.2019 10:08|

Скорее всего, кто-то из зоны вышел, обмывают встречу.

Гость|23.07.2019 10:12|

Что к людям прикопались, они ведут ЗОЖ. Разве это не здорово выпить и покурить на природе? Там еще таких столов нужно наставить!

Гость|23.07.2019 10:16|

Гость писал(a):

Скорее всего, кто-то из зоны вышел, обмывают встречу
А это не Миша Леонтьев?

Дмитрий Н. Мотовилов|23.07.2019 10:19|

Гость писал(a):

И почему же их не задержала полиция?
Потому что для того этот "парк" и устроили. Чтоб подонки по закоулкам не шастали, а славили бухлом счастливое, доброе, вечное...

Гость|23.07.2019 10:20|

Надо побольше поставить столов и разрешить продажу спиртного не только на олимпийской аллее,но и в детских садах и школах.Нам явно не хватает пьяного быдла на улицах города.

Гость|23.07.2019 10:22|

Гость писал(a):

Нам явно не хватает пьяного быдла на улицах города.
А че сразу быдла? И почему пьяного? Что там пить-то, по чучуть по братски угостились. И почему на улицах, культурно сидят в сторонке люди.

Гость|23.07.2019 10:23|

Они не способны что-то понять,они животные!

Гость|23.07.2019 10:23|

А они деревья обоссали?

Гость|23.07.2019 10:25|

Обязательно поставить камеры и оператора наблюдателя с кнопкой тревожного вызова. Камеры замаскировать.

Гость|23.07.2019 10:26|

Гость писал(a):

А они деревья обоссали?
Не обоссали, а удобрили, расти быстрее будут! Явно быдло не те люди на фото, а те кто подобные коментарие про безкультурее пишет, точно деревеньщена.

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