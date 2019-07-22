22.07.2019 | 17:06

Заречный остается одной из территорий Пензенской области с самым низким уровнем преступности, однако рост некоторых видов нарушения закона в закрытом городе все же регистрируется.

Об этом сообщил начальник МО МВД России по ЗАТО Заречный Анатолий Еремеев на планерке в администрации в понедельник, 22 июля.

Речь идет об увеличении количества краж с банковских карт и случаев мошенничества с ними. С начала 2019 года в числе жертв злоумышленников оказался 21 житель города - и это несмотря на активную профилактическую работу с привлечением СМИ.

«В этой связи Анатолий Еремеев обратился к руководителям городских предприятий и учреждений с просьбой оказать содействие в организации в их трудовых коллективах соответствующих информационно-разъяснительных бесед с приглашением сотрудников полиции», - сообщили в администрации Заречного.