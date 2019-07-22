22.07.2019 | 11:14

В Вадинском районе работники прокуратуры обнаружили стихийные свалки бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения.

Навалы мусора были выявлены в Вадинском, Большелукинском, Серго-Поливановском, Рахмановском, Ягановском и Каргалейском сельсоветах.

По иску районного прокурора суд обязал региональное управление ЖКХ и ГЗН и администрации сельсоветов организовать сбор (в том числе раздельный) и вывоз отходов и ликвидировать свалки.

Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, требования выполнены, мусор вывезен.