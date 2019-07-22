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Общество | В 9 районах Пензенской области ввели особый противопожарный режим

22.07.2019|09:59
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В нескольких районах Пензенской области из-за сухой, ветреной погоды ввели особый противопожарный режим. Это Малосердобинский, Колышлейский, Городищенский, Лопатинский, Каменский, Бековский, Мокшанский, Нижнеломовский и Лунинский районы.

За 18 дней июля в регионе зарегистрировали 1 697 случаев возгорания сухой травы и мусора (946 и 751 соответственно), общая площадь, пройденная огнем, составила более 884 гектаров.

Во время особого противопожарного режима запрещается разводить костры на дачах, в частном секторе и местах отдыха, сжигать мусор и сухую траву, проводить огневые работы.

«Нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностное лицо - от 15 000 до 30 000 рублей; на юридическое лицо - от 200 000 до 400 000 рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность», - предупредили пензенцев в управлении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону.

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