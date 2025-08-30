Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 авг 2025|01:13
31 августа - Флор и Лавр, день ветеринаров и конников

Сегодня, 31 августа, российские профессиональные спортсмены-конники, коневоды и просто любители лошадей отмечают «лошадиный праздник» - так в народе называли день православных святых братьев Флора и Лавра.

На Руси Флора и Лавра почитали как покровителей лошадей, даже на иконах их изображали вместе с подопечными. В день святых братьев праздник был не только у людей: их помощников освобождали от работы, чистили, заплетали гривы, а затем вели к обедне и кропили святой водой, чтобы защитить от болезней и дурного глаза. Кроме того, хозяйки пекли ритуальное печенье в виде подков и лошадок.

Не случайно именно на день памяти Флора и Лавра приходится православный день ветеринара, а с 2014 года - еще и День ветеринарного работника в России.

В России 31 августа интернет-сообщество отмечает День блога. Идея появилась в 2005 году, когда завсегдатаи LiveJournal разглядели в слове blog число 3108. Именно по этой причине последний день лета постановили считать праздничным.

А еще сегодня День шахтера.

В истории 31 августа известно несколькими знаменательными событиями. В 1914 году Санкт-Петербург был переименован в Петроград, в 1935-м шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму выработки угля в 14 раз и положил начало стахановскому движению, в 1990-м был подписан договор об объединении ГДР и ФРГ, а в 1997 году в автомобильной аварии в Париже погибла принцесса Диана.

Именины сегодня отмечают Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Ил(л)арион, Лев, Макар, Михаил и Ульяна.

31 августа родились древнеримский император Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула), русский писатель, философ-революционер Александр Радищев, балерина Матильда Кшесинская, военачальник Алексей Брусилов, актер Ричард Гир.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь предупреждает, что сегодня о себе дадут знать давно забытые проблемы, кроме того, могут произойти непредвиденные события. В этот день может потребоваться изменить собственную позицию и поведение.

