30 августа - День жертв насильственного исчезновения

В субботу, 30 августа, татары Пензенской области могут присоединиться к тем, кто празднует День Республики Татарстан.

30 августа 1990 года Верховный совет республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. В этот день все жители региона вне зависимости от национальности выходят на уличные гулянья и участвуют в празднествах.

В мире 30 августа по решению Генеральной ассамблеи ООН, принятому в 2011 году, отмечают День жертв насильственного исчезновения. Если раньше случаи похищения людей чаще всего происходили в военное время, то сейчас этот метод используется для решения межличностных конфликтов или давления на оппонентов. ООН призывает граждан не быть равнодушными при розыске пропавших без вести.

30 августа известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1700 году началась Северная война между Россией и Швецией, в 1703-м произошло первое в истории Петербурга наводнение, а в 1873-м был открыт архипелаг Земля Франца-Иосифа.

30 августа родились живописец-пейзажист Исаак Левитан, лидер Белого движения Лавр Корнилов, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, «отец» ядерной физики Эрнест Резерфорд, заслуженный артист РСФСР Анатолий Солоницын, американская киноактриса Кэмерон Диас.

В народном календаре 30 августа - Мирон Ветрогон: в этот день, как правило, дули ветры. Также в народе 30 августа называли Вдовьими помочами и помогали вдовам и сиротам.

Именины сегодня отмечают Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна и Филипп.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день отлично подходит для общения в узком кругу, а вот от участия в массовых мероприятиях лучше отказаться.

