29 августа был запатентован первый мотоцикл

29 августа - самый подходящий день, чтобы прокатиться на мотоцикле и добрым словом вспомнить человека, который придумал такое средство передвижения.

В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. Поначалу он занимался созданием двигателя внутреннего сгорания, а когда работа была завершена и испытания пройдены, Даймлер задался вопросом, куда можно установить полученное устройство.

В итоге мастер взял обычный велосипед и, удовлетворенный результатом, запатентовал новое средство передвижения как «керосиновую повозку для верховой езды Даймлера». Она очень напоминала современные мотоциклы, компоновочные принципы остались незыблемыми до наших дней.

29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Он утвержден Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2009 года, чтобы напомнить людям о пагубном воздействии ядерного оружия на их жизнь и здоровье и призвать строить мир без него.

С середины прошлого века в мире провели почти 2 000 испытаний ЯО. Они оказали разрушительное воздействие не только на здоровье людей, но и на природу, не говоря уже о том, что в ряде случаев ситуация выходила из-под контроля и имела трагические последствия.

В истории 29 августа отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1912-м в Москве открылась панорама «Бородинская битва», в 1938-м в СССР было введено заочное высшее образование, в 1949-м в Советском Союзе состоялось испытание первой атомной бомбы, а в 1991-м в Казахстане закрыли Семипалатинский ядерный полигон.

29 августа родились русский живописец и архитектор Павел Брюллов, бельгийский писатель и драматург, автор знаменитой «Синей птицы» Морис Метерлинк, шведская актриса Ингрид Бергман и американский певец, танцор и автор песен Майкл Джексон.

У православных христиан сегодня Спас Нерукотворный, который также называют Ореховым, так как к этому дню созревали орехи и начинался их сбор. Полное название праздника - Перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

Именинники сегодня Александр, Анна, Степан и Яков.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня не следует откладывать никаких дел. Это лучшее время для решения вопросов.