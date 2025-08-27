28 августа - День мечты

Сетевое издание|18+|Четверг|28 авг 2025|01:14
Сегодня, 28 августа, у всех есть веский повод закрыть глаза, отпустить фантазию в полет и помечтать, ведь в календаре - неофициальный, но прекрасный всемирный праздник День мечты.

Название свое он получил по цитате из выступления Мартина Лютера Кинга под названием «У меня есть мечта». Оно прозвучало 28 августа 1963 года. Кинг мечтал о равенстве людей независимо от расы и национальности. А мы можем мечтать о чем угодно: создать семью, уехать на край света, улететь в космос, раздать всем счастье даром, чтобы никто не ушел обиженным. В конце концов, почему нет? Мечтать, как говорится, не вредно - вредно не мечтать.

28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Успение считалось большим народным праздником, знаменовавшим окончание жатвы. В этот день крестьяне приносили в церкви колосья или зерно для освящения, а затем устраивали общие застолья.

Также сегодня отмечается День военного медика в России.

28 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1850 году в Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», в 1920-м началась первая советская перепись населения, в 1974-м Совет министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе, а в 2004-м патриарх Московский и всея Руси Алексий II получил от папы римского Иоанна Павла II Казанскую икону Божией Матери.

28 августа родились поэт Иоганн Вольфганг Гете, писатели Юрий Трифонов и Аркадий Стругацкий, народные артисты РСФСР Наталья Гундарева и Владимир Ивашов.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня можно смело приступать к осуществлению планов. Не бойтесь браться за серьезные дела: сил будет достаточно, а удача окажется на вашей стороне.

