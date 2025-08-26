27 августа посмотрим старые советские фильмы

26.08.2025 | 16:38

27 августа отмечается День российского кино. В честь праздника сегодня можно посмотреть «Москва слезам не верит», «Ко мне, Мухтар!», «Белое солнце пустыни», «Кавказскую пленницу» или еще какой-нибудь старый советский фильм, знакомый с детских лет.

Декрет Совнаркома о национализации кинодела в стране был подписан 27 августа 1919 года. В память об этом событии учредили День советского кино. Позднее праздник переименовали.

В России первый показ фильма состоялся 15 октября 1908 года. Картина длилась всего 7 минут и называлась «Понизовая вольница». Ленту снял по мотивам песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень» режиссер Владимир Ромашков.

Кроме того, 27 августа отмечается Международный день бокса. Обычно его празднуют 22 июля, но в 2021 году состоялся перенос даты.

27 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1940 году в Америке продемонстрировали первую систему цветного телевидения, в 1955-м в Великобритании увидел свет первый выпуск Книги рекордов Гиннесса, в 1966-м англичанин Фрэнсис Чичестер в одиночку отправился в кругосветное путешествие на яхте «Джипси Мот IV», а в 2000-м на Останкинской телебашне в Москве вспыхнул сильный пожар, который унес жизни 3 человек.

27 августа родились американский писатель Теодор Драйзер, военный и политический деятель Петр Врангель, актриса Фаина Раневская, народная артистка СССР режиссер Наталия Сац.

В народном календаре 27 августа - Михей Тиховей. В этот день следили за тем, каким будет ветер: тихий сулил солнечную осень, порывистый - дождливую. После Михея завершается Успенский пост и начинается время свадеб.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен и Федор.

Убывающая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, в этот день лучше не принимать судьбоносные решения. Предпочтительнее заняться простыми делами.