26 августа - День благодарности собаке

Сегодня, 26 августа, каждый любитель животных может отметить День благодарности собаке и угостить своего питомца просто потому, что он есть. Хотя праздник не считается официальным, многие собаководы по всему миру в этот день особенно трепетно относятся к четвероногим друзьям и говорят им спасибо за любовь и преданность.

26 августа вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1382 году татарский хан Тохтамыш захватил и сжег Москву, в 1395-м в Москву из Владимира была перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы, в 1735-м на реке Орь на Южном Урале заложили город-крепость Оренбург, в 1972-м в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры, а в 2000-м вышел Указ Президента РФ «Об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера «Курск».

В народном календаре 26 августа день Тихона Страстного. В России Тихона почитают как помощника в избавлении от уныния, ему молятся об умиротворении души. На Руси в этот день обходили дом с иконой Божией Матери «Страстная», отсюда и название праздника.

26 августа родились французский изобретатель, создатель воздушного шара Жозеф-Мишель Монгольфье, советский и российский кинорежиссер, оператор, сценарист, актер, композитор, народный артист России Петр Тодоровский, католическая монахиня, основательница Ордена милосердия, нобелевский лауреат мать Тереза, советский боксер, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Валерий Попенченко.

Именины сегодня отмечают Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Парамон, Тихон и Яков.

Растущая луна в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня день пассивности. Лучше провести время в спокойной обстановке, а важные дела постараться отложить.