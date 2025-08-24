25 августа - День примирительного поцелуя

24.08.2025 | 15:56

Сегодня, 25 августа, отмечается необычный праздник - День примирительного поцелуя. Нежный жест может стать эффективным средством прекращения конфликта или ссоры, которых трудно избежать в повседневной жизни. Он заставляет забыть размолвку между любящими людьми или простить обиду, причиненную назло или невольно. К празднику можно присоединиться, даже находясь на расстоянии от человека: достаточно отправить «целующий» смайлик в сообщении.

В истории 25 августа знаменательно несколькими событиями. В 1930 году экспедиция полярников под руководством Отто Шмидта и Владимира Визе на ледоколе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли. Также в этот день в 1985 году случилась трагедия: в авиакатастрофе погибла американская школьница Саманта Смит, которую называли «маленьким послом мира». Этой девочке удалось положить конец холодной войне между СССР и США, изменив ход мировой истории.

Осенью 1982 года юная американка отправила советскому лидеру Юрию Андропову письмо. В нем были такие строки: «Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Господь сотворил Землю, чтобы мы все вместе могли жить в мире и не воевать».

Юрий Андропов ответил, что жители СССР хотят только мира, и предложил школьнице самостоятельно убедиться в этом, приехав в Советский Союз летом. В июне 1983 года девочка с родителями посетила Москву, Ленинград и лагерь «Артек» в Крыму. Ее фотографии в пионерской форме обошли все мировые агентства. Визит маленькой американки пробил железный занавес.

В ночь на 25 августа 13-летняя Саманта с отцом летели в самолете местной авиакомпании. Хлынул ливень, и воздушное судно потеряло управление. Оба пассажира погибли.

25 августа родились первый русский царь Иван Грозный, американский частный детектив Алан Пинкертон, английский и американский киноактер, продюсер, лауреат премии «Оскар» Шон Коннери, советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР Георгий Данелия.

В народном календаре 25 августа день Фоти Поветенного. В этот день крестьяне прибирались на поветях - так называлось место хранения конской упряжи, бороны и сохи. Дождь в этот день обещал короткое бабье лето, а теплая и ясная погода давала надежду, что в лесах будет много белых грибов.

Именины 25 августа отмечают Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор и Яков.

Растущая луна в первой четверти. Согласно лунному календарю, день благоприятен для кардинального решения накопившихся вопросов.