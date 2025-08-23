24 августа послушаем странную музыку

23.08.2025 | 09:19

24 августа можно услышать что-то необычное, ведь отмечается Международный день странной музыки.

Праздник придумал американец Патрик Грант в 1998 году. Цель - показать слушателям, что музыка бывает разной, и ознакомить людей с малоизвестными композициями, о которых они никогда не слышали.

Кроме того, сегодня в России отмечается День бизнес-наставника. Эти специалисты помогают предпринимателям справляться с трудностями и вызовами, которые стоят перед ними.

24 августа известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 79 году извержение вулкана Везувия уничтожило Помпеи и Геркуланум, в 1572-м в Париже началась массовая расправа католиков над протестантами-гугенотами, известная как Варфоломеевская ночь, а в 1876-м Николай Пржевальский отправился в свою вторую центральноазиатскую экспедицию. Также 24 августа считается днем рождения чипсов.

В народном календаре 24 августа - день Евпатия Коловрата. На Руси считалось, что в этот день по болотам ходит белый конь, ищущий своего погибшего всадника. Ночью животное появляется на кладбище, обегает все захоронения, копает землю и жалобно плачет над усопшими.

24 августа родились аргентинский писатель и поэт Хорхе Луис Борхес, американский актер, продюсер, сценарист и режиссер Стив Гуттенберг и бразильский прозаик и поэт Пауло Коэльо.

Именины 24 августа отмечают Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор.

Сегодня новолуние. Лунный календарь гласит, что этот день не лучший для общения, также противопоказана злость. Утренние часы лучше посвятить своему здоровью, физическим нагрузкам, а вторую половину дня - работе и построению планов.