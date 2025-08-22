23 августа - День победы советских войск в Курской битве

22.08.2025 | 14:59

23 августа отмечается один из дней воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Он учрежден в память о событиях 1943 года.

Вермахт в Курской битве потерял 30 дивизий, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, 3,7 тысячи самолетов и 3 тысячи орудий. Урон советским войскам были внушительнее, но после битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии, что позволило ей перейти в наступление.

Также сегодня отмечается Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. Он учрежден в 1998 году по рекомендации ЮНЕСКО.

Хотя рабство отменили и осудили на международном уровне, оно все еще существует, просто в новых формах. Ежегодно миллионы людей, в основном женщины и дети, подвергаются обману и насилию, становятся живым товаром, эксплуатируются.

До сих пор работорговля - одна из самых острых и глобальных проблем современного общества.

23 августа известно различными историческими событиями. Так, в 1935 году было принято решение ЦК ВКП(б) о замене двуглавых царских орлов на башнях Московского Кремля пятиконечными звездами.

Первые звезды были изготовлены из уральских камней-самоцветов, стали и красной меди. Через два года камни потускнели, и в 1937-м решили установить звезды из специального двойного стекла: внутри - молочного цвета, снаружи - рубинового. Для уникального украшения кремлевской стены изготовили особые лампы накаливания, чтобы свет звезд был виден отовсюду.

23 августа 1903 года в Копенгагене появилась скульптура Русалочки. Ее изготовили по заказу мецената Карла Якобсена, которого впечатлил балет по мотивам сказки Андерсена. «Русалочка» - символ датской столицы и популярная среди туристов достопримечательность.

В этот день родились российский император Иван VI, русский писатель Александр Грин, американский киноактер Ривер Феникс.

В народном календаре 23 августа - Лаврентьев день. Сегодня вспоминают святого Лаврентия Римского, жившего в III веке. Во время гонений на христиан его бросили в темницу, где он совершал чудеса, исцелял больных и многих обратил в свою веру.

На Руси на Лаврентия в полдень шли смотреть на воду в реках и озерах: если не было ряби, ждали безветренную осень и зиму без вьюг и метелей.

Именины 23 августа отмечают Афанасий, Вячеслав и Роман.

Сегодня новолуние. Лунный календарь рекомендует завершать начатые дела, а также общаться и дарить людям радость. День подходит для раздачи долгов.