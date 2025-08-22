Сетевое издание|18+|Суббота|23 авг 2025|01:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Не забудь!

23 августа - День победы советских войск в Курской битве

Печать
Telegram

23 августа отмечается один из дней воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Он учрежден в память о событиях 1943 года.

Вермахт в Курской битве потерял 30 дивизий, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, 3,7 тысячи самолетов и 3 тысячи орудий. Урон советским войскам были внушительнее, но после битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии, что позволило ей перейти в наступление.

Также сегодня отмечается Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. Он учрежден в 1998 году по рекомендации ЮНЕСКО.

Хотя рабство отменили и осудили на международном уровне, оно все еще существует, просто в новых формах. Ежегодно миллионы людей, в основном женщины и дети, подвергаются обману и насилию, становятся живым товаром, эксплуатируются.

До сих пор работорговля - одна из самых острых и глобальных проблем современного общества.

23 августа известно различными историческими событиями. Так, в 1935 году было принято решение ЦК ВКП(б) о замене двуглавых царских орлов на башнях Московского Кремля пятиконечными звездами.

Первые звезды были изготовлены из уральских камней-самоцветов, стали и красной меди. Через два года камни потускнели, и в 1937-м решили установить звезды из специального двойного стекла: внутри - молочного цвета, снаружи - рубинового. Для уникального украшения кремлевской стены изготовили особые лампы накаливания, чтобы свет звезд был виден отовсюду.

23 августа 1903 года в Копенгагене появилась скульптура Русалочки. Ее изготовили по заказу мецената Карла Якобсена, которого впечатлил балет по мотивам сказки Андерсена. «Русалочка» - символ датской столицы и популярная среди туристов достопримечательность.

В этот день родились российский император Иван VI, русский писатель Александр Грин, американский киноактер Ривер Феникс.

В народном календаре 23 августа - Лаврентьев день. Сегодня вспоминают святого Лаврентия Римского, жившего в III веке. Во время гонений на христиан его бросили в темницу, где он совершал чудеса, исцелял больных и многих обратил в свою веру.

На Руси на Лаврентия в полдень шли смотреть на воду в реках и озерах: если не было ряби, ждали безветренную осень и зиму без вьюг и метелей.

Именины 23 августа отмечают Афанасий, Вячеслав и Роман.

Сегодня новолуние. Лунный календарь рекомендует завершать начатые дела, а также общаться и дарить людям радость. День подходит для раздачи долгов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте