22 августа - День российского флага

Сегодня, 22 августа, отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Этот праздник введен указом Президента РФ в 1994 году.

Он учрежден в память событий 22 августа 1991-го, когда над Белым домом в Москве впервые после Октябрьской революции официально подняли трехцветный российский флаг, ставший государственным символом вместо красного полотнища с серпом и молотом.

А еще сегодня отмечается Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

22 августа вошло в историю знаменательными событиями, например в 1864 году была подписана Первая Женевская конвенция - международно-правовой договор, которым нормируются охрана и облегчение участи раненых и больных во время военных действий.

22 августа родились французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик Клод Дебюсси, советский писатель Л. Пантелеев (Алексей Иванович Еремеев), американский фантаст Рэй Брэдбери и советская и российская актриса театра и кино Ирина Скобцева.

В народном календаре 22 августа день Матфея Змеесоса, когда отмечается память Матфея - одного из учеников Иисуса Христа, ставшего апостолом вместо Иуды Искариота. На Руси считалось, что в это время змеи цепляются к коровьему вымени и высасывают молоко, поэтому скотину не выгоняли на пастбище.

С 22 августа приближение осени чувствовалось все сильнее: воздух остывал, а небо чаще заволакивало тучами. На Руси даже бытовала поговорка «Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает».

Именины сегодня отмечают Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан и Яков.

Убывающая луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день будет неудачным для работы и решения важных вопросов, их лучше отложить.

