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29 марта - Тележный день: устройте транспорту техосмотр

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Сегодня, 29 марта, отмечается День специалиста юридической службы в Вооруженных силах России. В ведении этих людей - вопросы, связанные с работой военных судов (трибуналов), военной прокуратуры, органов военной юстиции, а также защита прав военнослужащих.

Также сегодня отмечается Международный день русалки.

У православных 29 марта - Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы.

В истории 29 марта известно несколькими знаменательными событиями. В 1873 году Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина», в 1886-м был создан рецепт кока-колы, а в 1998 году в Лиссабоне открылся самый длинный мост Европы, Васко да Гама, общей протяженностью 17 185 метров.

В народном календаре сегодня Саввин (он же Тележный) день. Если вы автовладелец, то озаботьтесь подготовкой своей машины к теплым дням: смените резину, осмотрите подвеску, долейте тормозную жидкость. В старину крестьяне весь день посвящали телегам - осматривали и чинили их, укрепляли колеса, прилаживали оглобли. Последуйте их примеру!

Именины 29 марта отмечают Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим и Юлиан.

29 марта родились отец Петра I русский царь Алексей Михайлович Романов (Тишайший), советский политический и государственный деятель, ближайший соратник Сталина Лаврентий Берия, советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, общественный деятель Станислав Говорухин.

Новолуние. Согласно лунному календарю, день будет светлым и спокойным. Он хорошо подходит для дружеских встреч и свиданий.

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