19 января - Крещение Господне

18.01.2025 | 15:32

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне - один из самых главных праздников. По преданию, Сын Божий прошел обряд в водах реки Иордан, и в память об этом событии 19 января верующие купаются в водоемах и купелях.

Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства, становится целебной и сохраняет свои свойства весь год. Крещенскую воду используют в церковных обрядах, дают пить больным, освящают ею жилища.

В Пензенcкой области организованы купели для желающих погрузиться в ледяную воду. Рядом будут дежурить представители экстренных служб и правоохранительных органов.

Также в третье воскресенье января по инициативе ООН отмечается Всемирный день религии. В настоящее время наиболее распространенными считаются христианство, ислам и иудаизм. Немалая часть населения мира исповедуют буддизм, индуизм и зороастризм. Кроме того, есть свои верования у небольших этносов, живущих вдали от цивилизации, бытует и ряд новообразованных течений. Цель праздника - подчеркнуть, что религия в первую очередь нацелена объединять народы, а не сеять раздоры.

В истории 19 января отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1920 году на территории Московского университета на Моховой улице был заложен памятник Герцену и Огареву, в 1955-м президент США Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию, а в 1963-м состоялось выступление The Beatles на сцене театра «Палладиум» в Лондоне, после которого группа прославилась на всю страну.

19 января родились американский писатель Эдгар По, французский художник-постимпрессионист Поль Сезанн, русский живописец Валентин Серов, поэт Михаил Исаковский - автор «Катюши» и «Одинокой гармони».

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунные календарь называет сегодняшний день временем духовного преображения и преодоления сомнений. Лучше всего, по его рекомендации, сосредоточиться на самой важной цели, и она будет достигнута.