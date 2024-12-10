11 декабря - Международный день гор

10.12.2024 | 17:19

Сегодня, 11 декабря, можно прямо с утра послушать песню Владимира Высоцкого «Прощание с горами». Помните? «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал…» Ведь сегодня отмечается Международный день гор. Он установлен по решению 57-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в январе 2003 года.

Горы покрывают почти четверть суши планеты, там живет до 1,1 млрд людей, обитают многие уникальные животные и растения. В России они располагаются в 43 регионах.

11 декабря также считается Международным днем танго. Этот страстный танец родился в портовых пригородах Буэнос-Айреса на стыке XIX и ХХ веков. Одна из самых распространенных версий происхождения танго - сочетание культурных традиций многих стран мира: испанского фламенко, кубинской хабанеры, африканской кандомбе и некоторых других, завезенных зарубежными матросами. Изначально в Аргентине танго считалось темпераментным танцем бедняков и иммигрантов, но вскоре оно стало известным в Европе, а затем завоевало сердца жителей государств всей планеты.

11 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1699 году Петр I официально утвердил Андреевский флаг в качестве штандарта морского флота, в 1802-м была организована первая в Санкт-Петербурге пожарная команда, в 1871-м там же открылась первая выставка передвижников, а в 1972-м члены экипажа «Аполлона-17» стали последними людьми, ступившими на лунную поверхность.

В народном календаре сегодня Сойкин день. Раньше небольшую яркую птичку с широким хохолком на голове и длинным хвостом звали «соей», то есть «сияющей», так как ее оперение вызывало радостные улыбки. Появление сойки у окна в этот день считалось хорошим предзнаменованием: надо было выйти из дома и следовать за ней, чтобы отыскать дорогу к счастью. А белые перья на крыльях птицы полагали зеркальцами, в которых можно увидеть будущее.

11 декабря родились советский и российский актер Михаил Светин, французский композитор Гектор Берлиоз, итальянский кинопродюсер Карло Понти, ученый-эпидемиолог и микробиолог Роберт Кох, французский актер Жан Маре.

Именины отмечают Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Рафаил, Сергей, Степан, Тимофей и Федор.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня прислушаться к советам близких и друзей: возможно, они предупредят о грядущих сложностях. День лучше провести в движении и приподнятом настроении.