27 ноября - День морской пехоты в России

26.11.2024 | 16:08

27 ноября в России празднуют День морской пехоты. Первая в стране команда морпехов была сформирована в 1698 году из экипажа корабля «Орел». Моряки сражались в Бородинской битве и Крымской войне, громили фашистов, воевали во многих зарубежных странах.

Теперь войска морской пехоты входят в состав всех флотов России: Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского, а также Каспийской флотилии.

Также 27 ноября профессиональный праздник отмечают члены Российского общества оценщиков - специалисты, которые проводят оценку недвижимости, транспортных средств, оборудования и прочего имущества. Это люди, которые обладают деловой хваткой, высоким интеллектом и устойчивостью к стрессам.

27 ноября можно поздравить друзей и знакомых, которые работают на себя или же выкраивают время для подработки. День самозанятых - праздник как раз для таких профессионалов: мастеров, сиделок, нянь, репетиторов, программистов, уборщиков, тренеров, кондитеров, фотографов. Для них теперь действует специальный налоговый режим, закон об этом был подписан в 2018 году, а ценность их труда подчеркивает специально установленная дата праздника.

В истории 27 ноября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1730 году российский Сенат издал указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей». 27 ноября 1922 года в СССР ввели в обращение советские червонцы. А в 1971 году поверхности Марса впервые достиг искусственный объект - спускаемый модуль советской автоматической межпланетной станции «Марс-2».

В этот день родились шведский астроном и метеоролог Андерс Цельсий, именем которого названа температурная шкала, русский композитор, автор романсов Александр Варламов, американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств Брюс Ли, основатель корпорации Panasonic Коносукэ Мацусита.

Сегодня в народном календаре Филипповка. На Филиппа крестьяне выносили во двор еду для духов, оберегающих домашних животных. Считалось, что снег предвещает ненастье в мае, а если будет долго каркать ворон, нужно ждать оттепели. После начинался Рождественский (Филиппов) пост, поэтому этот день называли еще Заговеньем.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор и Филипп.

Растущая луна в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает, что день наполнен тяжелой и опасной энергетикой, следует сохранять спокойствие, чтобы не попасть в конфликт. По возможности рекомендуется ограничить общение, провести день дома и никуда не выходить.