11 июня - Всемирный день мотоциклиста

10.06.2024 | 17:03

11 июня празднуется Всемирный день мотоциклиста. Он отмечается с 22 июля 1992 года, когда жители сразу нескольких стран решили отправиться на работу не на машине, а на двухколесном транспорте.

С каждым годом в акции, цель которой - заявить о правах мотоциклистов, участвовало все больше человек, с 2008-го дату ее проведения перенесли на третий понедельник июня, а с 2024 года праздник решено отмечать во второй вторник месяца.

11 июня известно как Общероссийский день рассеянного склероза - грозного неизлечимого заболевания, которое поражает всю нервную систему человека, затрагивая головной и спинной мозг.

В этот день медицинские вузы, научно-исследовательские институты и учреждения здравоохранения организуют различные форумы, лекции и обсуждают вопросы профилактики и выявления рассеянного склероза и противостояния его развитию.

В истории 11 июня известно тем, что именно в этот день в 1648 году в России начался Соляной бунт. Москвичи пришли к царю с челобитной, чтобы государь отменил введенный недавно налог на соль. Однако мирная процессия была разогнана царскими войсками. После этого в Москве начались массовые беспорядки. Восставшие убили немало бояр и приближенных царя.

Соляные бунты произошли также в Козлове, Курске, Соли-Вычегодской и других российских городах. Крестьянские волнения продолжались вплоть до февраля 1649 года, и царь был вынужден пойти на уступки. Долги по соляным налогам были отменены, не взыскивали недоимки и по другим оброкам. А стрельцам выдали денежное и хлебное довольствие, тем самым охладив их пыл к войне и расколу.

А еще в этот день был освящен Исаакиевский собор (1858 год).

В народном календаре сегодня Феодосья Колосятница. Считалось, что в этот день начинает колоситься рожь.

С Феодосьи скотине давали хлебные баранки: наши предки верили, что от этого она будет лучше плодиться.

Именины в этот день отмечают Александр, Андрей, Богдан, Иван, Мария, Фаина, Федот.

11 июня появились на свет русский писатель и литературный критик Виссарион Белинский, немецкий композитор и дирижер Рихард Штраус, французский океанограф Жак-Ив Кусто.

Растущая луна в первой четверти. Лунный календарь советует сегодня построить планы на будущее. День отлично подходит для физических нагрузок, походов в бассейн, тренажерный зал.