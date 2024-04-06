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Не забудь!

7 апреля поздравим геологов, позаботимся о здоровье и выпустим птичку

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Сегодня, 7 апреля, есть повод задуматься, как позаботиться о своем организме. Потому что в этот день отмечается Всемирный день здоровья. Так что правильным будет, например, сделать зарядку, сходить в бассейн, посетить тренажерный зал или пройти 10 тысяч шагов. Самое главное - потом не бросать начатое.

В России в первое воскресенье апреля свой профессиональный праздник отмечают геологи. Так что если среди ваших знакомых есть представители этой профессии, можете поздравить их суперхитом 60-х годов прошлого века «Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца брат!».

7 апреля своим праздником считают все пользователи российской зоны интернета: в этот день в 1994 году появилась доменная зона .ru. С 1991 года все отечественные ресурсы Сети размещались в международных доменах и в зоне .su. Однако после распада Советского Союза началась работа над созданием доменов независимых государств. Со временем появились 15 доменов для бывших советских республик. Сегодня существует еще один домен - .рф, первый кириллический в интернете.

Также 7 апреля - День памяти погибших подводников. В этот день в 1989 году в Норвежском море случилась трагедия, которая привела к гибели экипажа самой глубоководной в мире боевой атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец». Подлодка возвращалась с боевой службы, когда на ней разгорелся пожар. Уникальная субмарина утратила плавучесть и ушла на дно.

Православные сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа. С праздником на Руси были связаны некоторые обычаи. Считалось, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа - грех. Кроме того, в этот день на волю выпускали диких птиц, которых крестьяне брали в дома пережить зиму.

В историю 7 апреля вошло несколькими знаменательными событиями. В 1795 году во Франции приняли закон о введении метрической системы мер, в 1805-м в Вене состоялась премьера Третьей симфонии Людвига Ван Бетховена, в 1826-м в Мюнхене заложили здание Пинакотеки (картинной галереи), а в 1827-м были проданы первые спички, имевшие тот же вид, что и сейчас.

7 апреля родились французский предприниматель, создатель компании Yves Rocher Ив Роше, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, бизнесмен Фрэнсис Форд Коппола, российский продюсер, кинокритик, актер, создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн, советский и российский государственный деятель, политик, дипломат Валентина Матвиенко, гонконгский и американский актер и каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист Джеки Чан, советский и российский певец и поэт Михаил Круг.

Именины сегодня отмечают Савва и Тихон.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует прожить день в движении и приподнятом настроении: сегодня все дела будут удаваться.

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Источник — фото pixabay.com
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