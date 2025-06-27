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28 июня в России - День молодежи

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Сегодня, 28 июня, в России отмечается День молодежи. Праздник зародился еще во времена СССР и до 1993 года назывался Днем советской молодежи.

В России молодежь составляет почти четверть всего населения (данные за 2024 год) - это примерно 37 миллионов граждан от 14 до 35 лет.

В Пензе День молодежи будут отмечать 2 дня - 28 и 29 июня. Запланированы акции, мастер-классы, спортивные турниры, показ мод, концерты и фестиваль.

Также 28 июня - День российского букмекера. Помните, как в книге Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» друзья посещают домик на крыше? Карлсон провоцировал Малыша на заключение пари, но, даже проиграв, все равно забирал себе шоколадки и конфеты. В конце концов и Малыш научился этой хитрости.

«Он сунул руку в свой пустой карман. Подумать только! Там лежал еще один засахаренный орех, которого он раньше не заметил. Большой, липкий, прекрасный орех.

- Спорим, что у меня есть засахаренный орех! Спорим, что я его сейчас съем! - сказал Малыш и быстро засунул орех себе в рот».

Впрочем, каждый в детстве слышал и сам произносил: «А спорим?!» Спор мог быть о чем угодно, а ставки - хоть щелбанчик, хоть исполнение желания, хоть конфетка.

И среди взрослых людей немало любителей испытать фортуну. Недаром Марк Твен сказал: «Если бы все люди думали одинаково, никто тогда не играл бы на скачках». А есть специалисты, которые делают это профессионально, заключая пари на деньги. Они принимают ставки на спортивные матчи, культурные события, политику, погоду и вообще на что угодно. Это букмекеры.

А еще сегодня отмечается День судебного эксперта РФ и День изобретателя и рационализатора в России.

В историю 28 июня вошло как дата нескольких знаменательных событий. В этот день в 1841 году в Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель», в 1914-м было совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой мировой войны, в 1919-м состоялось подписание Версальского мирного договора, официально ее завершившего, а в 1946-м с конвейера Горьковского автозавода сошел первый автомобиль «Победа».

28 июня родились фламандский живописец эпохи барокко Питер Рубенс, французский писатель и философ Жан-Жак Руссо, народный артист РСФСР Абрам Роом.

По народному календарю 28 июня - день Фита. Так на Руси прозвали святого Витта - мученика эпохи раннего христианства. В этот день крестьяне обращали особое внимание на приметы. «Дождь на Фита - плохо для жита», - говорили в народе. После Фита заканчивали посевные работы.

Именинники 28 июня - Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Модест, Семен и Федор.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день идеален для выполнения обычных дел. Его нужно провести спокойно, нельзя принимать скоропалительные решения и торопиться. Он удачен для торговли, но не подходит для путешествий.

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