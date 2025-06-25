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26 июня - Акулина Гречишница в народном календаре

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Сегодня, 26 июня, во всем мире отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, введенный постановлением Генеральной ассамблеи ООН в 1987 году. Эта инициатива стала знаком решимости сделать все возможное для создания общества, свободного от наркотиков.

26 июня в самом крупном в мире государстве, занимающем один остров, отмечается национальный праздник - День независимости Республики Мадагаскар. В 1960 году была провозглашена независимость Малагасийской республики, и в честь этого события 26 июня стало праздничным днем.

Большинству пензенцев Мадагаскар известен по одноименному мультфильму. Между тем остров знаменит в первую очередь уникальными флорой и фауной: 90% растений и животных не встречаются больше нигде на планете.

Символ Мадагаскара - лемур. Здесь обитает множество видов этих низших приматов. Один из самых крупных, индри, весит около 10 кг, а ночные крошки с огромными глазами - величиной меньше ладони. Название столицы Республики Мадагаскар довольно сложно запомнить: Антананариву (с ударением на И).

В истории 26 июня известно несколькими знаменательными событиями. В 1870 году в этот день состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия», в 1940-м в СССР были внедрены в практику 7-дневная рабочая неделя и 8-часовой рабочий день, в 1945-м в Советском Союзе ввели воинское звание генералиссимуса, в 1954-м в Обнинске заработала первая в мире АЭС, а в 2002-м состоялось первое вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел».

26 июня родились шотландский ученый-физик Уильям Кельвин, русский и советский ученый-лингвист академик Сергей Обнорский, Герой Советского Союза летчик-космонавт Павел Беляев, советский и российский кинорежиссер Владимир Мотыль.

В народном календаре сегодня Акулина Гречишница. На Акулину крестьяне сеяли гречиху, но не обязательно именно в этот день - могли неделей раньше или позже, в зависимости от погоды. Также на Акулину варили гречневую кашу и угощали ею тех, кого сегодня принято называть малоимущими и многодетными.

Этот день также в народе называли Акулина - Задери хвосты из-за большого количества комаров, оводов и слепней, тревоживших домашних животных на пастбище. От кровососов лошади и коровы отмахиваются хвостами, отсюда и название.

Именины 26 июня отмечают Акулина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Иван, Пелагея.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, пришла пора обдумать жизнь, вспомнить прошлое и подготовиться к новому этапу. Это лучшее время для работы и решения финансовых вопросов.

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Источник — фото pxhere.com
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