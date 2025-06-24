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25 июня поздравим моряков и статистиков

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Сегодня, 25 июня, праздник отмечают те, кто связал свою судьбу с морскими и океанскими просторами. Решение об учреждении Дня моряка, который иначе называют Днем мореплавателя, было принято в 2010 году.

В этот день принимают поздравления люди всех морских профессий. Ведь их вклад в развитие мировой экономики и гражданского общества в целом неоценим.

Примечательно, что праздник посвящен именно морякам торгового флота, который, согласно статистическим данным, занят в 80% всей внешнеэкономической деятельности в мире. В отличие от военных моряков, у них до 2010 года не было своего праздника. Дни работников гражданского флота отмечались в основном людьми, не имеющими непосредственного отношения к труду в море.

25 июня - День работников статистики в России. Профессиональный праздник специалисты отмечают с 2014 года. Он связан с датой учреждения органов статистики Российской империи в 1811 году.

В истории 25 июня известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1857 году вышло первое издание книги Шарля Бодлера «Цветы зла», в 1876-м американский рыбак Альфред Енсен отправился в первое в истории одиночное плавание через Атлантический океан, а в 1950-м началась война на Корейском полуострове, в результате которой была создана демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей.

25 июня родились испанский архитектор Антонио Гауди, советский поэт, переводчик, прозаик Арсений Тарковский, американский писатель-фантаст Чарльз Шеффилд, народный артист России Альберт Филозов.

В народном календаре 25 июня - день Петра Солнцеворота. «Солнце на зиму, лето - на жару» - так говорили, подразумевая, что дни становятся короче, ночи длиннее, а лето по-настоящему вступает в свои права.

Именинники сегодня Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день будет напряженным и опасным. Сегодня для конфликта достаточно всего одного неосторожного слова. Важные дела лучше отложить.

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