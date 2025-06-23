Сетевое издание|18+|Вторник|24 июн 2025|01:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Дождь |

Не забудь!

24 июня - День Республики Чувашии

Печать
Telegram

24 июня в Чувашии отмечают День Республики. Праздник существует с 1995 года, когда ей исполнилось 75 лет. По традиции торжествам предшествуют Акатуй и Сабантуй, знаменующие окончание весенних полевых работ.

Чувашская автономная область была образована в 1920 году из территорий, которые входили в состав сразу 2 губерний - Казанской и Симбирской. Центром стал город Чебоксары.

24 июня вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1710 году было основано Царское Село близ Санкт-Петербурга, в 1812-м армия Наполеона вторглась в Россию, в 1941-м появилось Советское информационное бюро (Совинформбюро), в 1945-м в Москве состоялся Парад Победы, а в 1990-м в столице прошел последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино».

В этот день родились австро-американский физик, нобелевский лауреат Виктор Гесс, народная артистка СССР Марина Ладынина, народный артист РСФСР Сергей Филиппов, заслуженный деятель искусств РСФСР поэт-песенник Владимир Харитонов, командир Красной армии Григорий Котовский.

В народном календаре 24 июня - день Варнавы. На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Как считалось, по лугам катается неведомая сила, которая разгуливается, что интересно, к полудню, а не к ночи. Говорили, что на Варнаву бесы делят, кому людей пугать, кому вожжи путать, кому нести болезнь, а кому травы ядом наполнять.

Именины сегодня празднуют Ефрем и Мария.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день максимально подходит для того, чтобы провести время активно. Лень противопоказана.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте