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23 марта поздравим метеорологов с двойным праздником

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Замечательный писатель Фазиль Искандер иронизировал над болезненным интересом москвичей к прогнозам погоды.

«Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают.

- Тише! - встряхивается вдруг кто-нибудь и подымает голову к репродуктору. - Погоду передают.

Все, затаив дыхание, слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности…

Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Нельзя же сказать, что такой испепеляющий, изнурительный в своем постоянстве интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до метро? Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна», - отмечал он.

Эти строки были написаны десятилетия назад, но и сейчас мы с нетерпением ожидаем прогноза погоды в выпуске новостей или заходим на соответствующие сайты в интернете. Поэтому сегодня, 23 марта, не забудьте поздравить знакомых метеорологов с их двойным профессиональным праздником - Всемирным днем метеорологии и Днем работников гидрометеорологической службы России. Пожелайте им точных прогнозов, а всем нам - хорошей погоды!

23 марта известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1876 году Павел Яблочков получил патент на изобретенную им «электрическую свечу», в 1891-м впервые была использована сетка на футбольных воротах, в 1900-м археологи обнаружили на Крите остатки легендарного «лабиринта Минотавра» - Кносского дворца, а в 2001-м в Тихом океане была затоплена орбитальная станция «Мир».

23 марта родились советский летчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза Анатолий Ляпидевский, японский кинорежиссер, сценарист и продюсер Акира Куросава, британский спортсмен-гонщик и многократный рекордсмен Дональд Кэмпбелл, советский и швейцарский шахматист, международный гроссмейстер Виктор Корчной, советский конькобежец и тренер, четырехкратный олимпийский чемпион Евгений Гришин, советский бард, автор-исполнитель Евгений Клячкин.

В народном календаре 23 марта день Василисы - Вешней Воды Указательницы. Крестьяне рыли во дворах канавы, чтобы талая вода не залила подпол. На Василису ждали первую весеннюю грозу.

Именины в этот день отмечают Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно Лунному календарю, сегодня просыпаются чувства благородства, справедливости, храбрость, решимость и желание кардинально решать вопросы. Не стоит сопротивляться неудержимой потребности двигаться вперед, это день для рекордов и подвигов.

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