21 марта - Всемирный день поэзии

20.03.2023 | 15:04

Сегодня, 21 марта, начните утро со стихов, желательно о весне. Например, всем известными строчками Пушкина: «Еще дуют холодные ветры и наносят утренни морозы, только что на проталинах весенних показались ранние цветочки…» И вы сразу почувствуете, что сегодняВсемирный день поэзии.

Если вы давно не бывали в кукольном театре, настал отличный момент для того, чтобы восполнить этот пробел, потому что 21 марта отмечается Международный день кукольника. Сегодня работниками театров и творческих кукольных коллективов организуются самые необычные представления, встречи, концерты и другие праздничные мероприятия.

Кроме того, на 21 марта в этом году выпал день весеннего равноденствия. Солнце переходит из Южного полушария в Северное, день практически равен ночи. Светило восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе.

Также 21 марта отмечаются Всемирный день людей с синдромом Дауна и Международный день лесов.

А еще каждый год в третий вторник марта празднуется Всемирный день социальной работы.

21 марта произошло несколько знаменательных событий в истории. В 1666 году в Канаде провели первую перепись населения. В 1963 году закрыли знаменитую тюрьму Алькатрас в США, которая располагалась на острове. По официальной версии, на этот шаг пошли из-за слишком больших расходов на содержание заключенных.

В народном календаре - Весенний солнцеворот, или Вербоносица. В этот день в дом приносили веточки вербы, чтобы привлечь весну и солнце. Говорили, что вместе с вербой прилетают жаворонки. Считалось, что именно с этого момента наступает настоящая весна.

Именинники сегодня Афанасий, Владимир, Иван.

21 марта родились композитор Модест Мусоргский, артисты-исполнители Леонид Утесов и Александр Вертинский, а также пионер русской авиации Александр Можайский.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня посидеть при свечах или же свете камина, костра. Полезно будет покаяться в несправедливых поступках, попросить прощения у обиженных. Контакты лучше минимизировать, желательно остаться дома, отложить дела.