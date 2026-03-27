27 марта - Всемирный день театра

27 марта знатоки и ценители сценического мастерства празднуют Всемирный день театра. Слово произошло от древнегреческого theatron (θέατρον), что означает «место, где смотрят».

Считается, что первый в истории спектакль поставили в Египте - по мотивам мифа о боге Осирисе. Превращать театр в искусство начали в Древней Греции: появились каноны трагедии, комедии и других форм.

Вместе с артистами поздравления сегодня принимают режиссеры, драматурги, художники-постановщики, хореографы, гримеры, костюмеры, реквизиторы, осветители, звукорежиссеры, администраторы и рабочий персонал.

В России 27 марта отмечают День войск национальной гвардии. Выбор даты не случаен: с 1996 года 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. В апреле 2016-го эти войска преобразовали в войска нацгвардии РФ, и праздник переименовали.

Кроме того, последняя пятница марта в стране - День машиниста. Он существует с 2023 года. От опыта и мастерства профессионалов, их умения быстро находить верные решения в нештатных ситуациях зависит безопасность пассажиров и грузов.

В истории 27 марта произошло несколько знаменательных событий. По одной из легенд, в этот день в 1330 году был основан Ипатьевский монастырь, где много лет спустя огласили решение Земского собора об избрании на московский престол первого царя из династии Романовых - Михаила Федоровича. В 1841-м в Нью-Йорке опробовали первую паровую пожарную машину, а в 1990-м в Лондоне открылся музей Шерлока Холмса.

27 марта родились немецкий физик, нобелевский лауреат Вильгельм Рентген, русский писатель-сатирик Аркадий Аверченко, советский и российский виолончелист, пианист и дирижер, общественный деятель Мстислав Ростропович, американский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер Квентин Тарантино.

В народном календаре 27 марта - Венедиктов день, или Скотник. На Венедикта было принято обихаживать домашних животных, у которых в эту пору обычно начиналась линька. Их выводили во двор, чистили, скребли, не забывая читать заговоры от дурного глаза.

Именины сегодня отмечают Михаил и Ростислав.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь рекомендует активно отдохнуть: тело буквально фонтанирует энергией. Не запрещено направить ее и в творческое русло, если на занятия спортом нет времени, или от души вложиться в работу.