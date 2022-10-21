Не забудь!

22 октября поддержим заик добрым словом

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Знаете ли вы, что общего между Исааком Ньютоном, Уинстоном Черчиллем, Мэрилин Монро, Брюсом Уиллисом и Артемием Троицким? Все они сумели побороть заикание, которым когда-то страдали.

Правда, далеко не всем удается справиться с этим нарушением речи - оно наблюдается примерно у 1% населения Земли. А сегодня, 22 октября, во всем мире отмечается День заикающихся людей.

К сожалению, в обществе, особенно в детских коллективах, еще не всегда к заикам относятся с пониманием, из-за чего они испытывают стресс. Впрочем, после того как писатель Григорий Чхарташвили под псевдонимом Борис Акунин создал литературного героя - слегка заикающегося Эраста Петровича Фандорина, огромное большинство читателей стало гораздо более лояльно относиться к затруднениям в речи собеседника. Оказывается, заикание может нести в себе даже некоторый шарм, если посмотреть на него с непривычного ракурса… Так и скажите об этом человеку, не оставляющему попыток подчинить своей воле непослушные звуки.

22 октября свой профессиональный праздник отмечает финансово-экономическая служба Вооруженных сил Российской Федерации.

В истории 22 октября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1883 году в Нью-Йорке открылась Метрополитен-опера, в 1938-м изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию, в 1962-м достигло пика противостояние между СССР и США (Карибский кризис), а в 1990-м городу Горькому было возвращено историческое название Нижний Новгород.

В этот день родились венгерский композитор Ференц Лист, французские актрисы Сара Бернар и Катрин Денев, русский писатель Иван Бунин, советский и российский актер Спартак Мишулин, советский поэт Николай Доризо и легендарный футболист Лев Яшин.

В народном календаре сегодня Яков Дровопилец. В старину на крестьянских подворьях начиналась заготовка дров на зиму. Считалось, что к Якову из осеннего полена ушли все соки, поэтому оно будет гореть жарко. В этот день наши предки пекли пироги с кашей и угощали ими соседей, чтобы жить сытно, в мире и согласии.

Именинники 22 октября - Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр и Яков.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует провести день в спокойном ритме, неспешных размышлениях и гармоничном настроении.

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