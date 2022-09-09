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10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств

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10 сентября отмечено в календаре как Всемирный день предотвращения самоубийств. По мнению экспертов, у большинства людей, которые пытаются уйти из жизни, нет твердого желания умереть и зачастую они открыто говорят о своих намерениях.

Поэтому к угрозам всегда нужно относиться серьезно и помнить, что трагедии можно избежать, если вовремя вмешаться.

В этот день общественность и власти стремятся проводить мероприятия и акции, направленные на укрепление чувства ответственности за спасение жизни людей, которых можно потерять в результате суицида.

Кроме того, наступил подходящий день, чтобы вспомнить, как измерить пульс, сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение из раны и наложить повязку, потому что во вторую субботу месяца отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

В истории 10 сентября отмечено рядом знаменательных событий. В этот день в 1492 году впервые отпраздновали Новый год, перенесенный Иваном III с 1 марта на 1 сентября, в 1756-м был учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, который теперь известен как академический театр драмы имени А. С. Пушкина (Александринский театр), а в 1984-м британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека уникальна, как отпечатки пальцев.

В народном календаре - Анна и Савва Скирдники. С полей, стараясь успеть до прихода непогоды, спешили вывезти снопы, которые складывали в скирды.

В это время часто проводили ярмарки, устраивали праздники урожая. Однако, как считали предки, на Анну и Савву нельзя свататься: визит к родителям невесты якобы приносил неудачу.

10 сентября богато на именинников: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Ил(л)арион, Иосиф, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Сусанна и Федор.

В этот день родились русский путешественник, исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, гипнотизер Вольф Мессинг, немецкий модельер Карл Лагерфельд, советский и российский актер Игорь Костолевский, исполнители эстрадных песен Лариса Долина и Евгений Белоусов, лидер рок-группы «Гражданская оборона» Егор Летов, британский кинорежиссер Гай Ричи и российский актер Максим Виторган.

Растущая Луна пребывает во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня удачный день для работы и бизнеса, когда по силам свернуть горы. Можно пообщаться с друзьями, но лучше провести время в одиночестве и спокойствии. Будьте внимательны к словам.

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