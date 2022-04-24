25 апреля - день дочерей и пингвинов

24.04.2022 | 10:01

Если у вас есть дочка, то не забудьте сегодня сказать ей теплые слова. Ведь 25 апреля отмечается Всемирный день дочери.

Его основная цель - привлечь внимание общества к проблемам девочек-подростков и оказать им посильную помощь. А слова любви и заботы никогда не бывают лишними по отношению к детям, даже если они уже давно взрослые и обзавелись собственными дочерьми и сыновьями.

На 25 апреля приходится также экологический праздник - Всемирный день пингвинов. Этих нелетающих птиц с кургузыми хвостиками и походкой вперевалку называют символом Антарктиды, потому что водятся они лишь в открытом море Южного полушария. Дата празднования Всемирного дня пингвинов выпадает на период, когда проходит миграция пингвинов на материк для размножения.

В семействе пингвинов насчитывается 18 видов. Самым большой - императорский, чей рост может достигать 120 см, вес же - более 40 кг. А вот малый пингвин - совсем кроха: в высоту он по колено взрослому человеку и весит не более 2,5 кг.

Сегодня отмечается и Международный день ДНК. Его учредили в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature были опубликованы результаты исследования структуры молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты.

25 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1792 году во Франции в обиход ввели гильотину как орудие казни, в 1895-м был подписан указ об учреждении Русского музея императора Александра III (ныне - Государственный Русский музей), в 1901-м в штате Нью-Йорк впервые в мире появились автомобильные номера, а в 1942-м был основан Московский монетный двор Гознака.

25 апреля родились один из изобретателей радио Гульельмо Маркони, командарм Семен Буденный, советский композитор-песенник Василий Соловьев-Седой, народный артист СССР Юрий Яковлев, американская джазовая певица Элла Фицджеральд, народный артист России Михаил Кононов, голливудский актер Аль Пачино, знаменитый фокусник Арутюн Акопян, политик Владимир Жириновский и хоккеист Владислав Третьяк.

В народном календаре сегодня Василий Парильщик. Вообще-то святого, чью память отмечают в этот день, звали Василием Парийским, так как он был епископом в городе Парии. Однако на Руси его переименовали в Парильщика. «Весна землю парит», - говорили крестьяне о прогретой солнечными лучами почве. Конечно, в этот день было принято париться в бане.

Именины отмечают Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа и Сергей.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует в этот день ни в коем случае не находиться в безделье, не грустить и не отправляться в путешествие. Сегодня - лучшее время для дел, связанных с деньгами, активной работы.