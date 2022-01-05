6 января - Рождественский сочельник

05.01.2022 | 15:35

Сегодня, 6 января, православные христиане отмечают канун Рождества Христова - сочельник. Это последний день поста, когда можно есть лишь так называемое сочиво - обваренные зерна пшеницы с медом и фруктами. Отсюда пошло и название праздника.

На Руси в Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений на богослужении, не брали в рот ни крошки и даже не садились за стол. С появлением первой звезды, которая возвестила когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Стол накрывали белоснежной скатертью, обязательно украшали его клочком сена, напоминавшем о месте рождения Христа, и расставляли 12 (о числу апостолов) постных блюд. А с наступлением 7 января на стол разрешалось ставить мясные кушанья.

Католики, отметившие Рождество 25 декабря, сегодня празднуют Крещение Господне, или Богоявление - один из древнейших христианских праздников. Именно после крещения в Иордане Иисус начал просвещать людей.

В день 6 января произошло несколько знаменательных событий. В 1813 году Александр I подписал Манифест об окончании Отечественной войны. В 1834-м произведение «Боже, царя храни!» было принято в качестве гимна Российской империи. В 1884-м Пауль Нипков заявил патент на «электрический телескоп для воспроизведения светящихся объектов» - основу механического телевидения. В 1943-м были введены погоны для личного состава Советской армии.

6 января родились национальная французская героиня Жанна д’Арк, русский пианист и композитор Александр Скрябин, советский актер театра и кино Николай Крючков, итальянский певец, композитор, актер Адриано Челентано и основатель группы Pink Floyd Сид Барретт.

В народном календаре сочельник называется также сочевником. Накануне Рождества молодежь устраивала колядования, а общей для всех считалась примета: если в этот день попариться в бане, то здоровья стократ прибавится.

Именины сегодня отмечают Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай и Сергей.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует заняться спокойными домашними делами, посетить родственников и друзей, погулять.