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5 января озаботимся здоровым питанием и устроим разгрузочный день

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Сегодня, 5 января, пришла пора прекратить начатое в новогоднюю ночь обжорство и всерьез озаботиться меню, то есть решительным поступком отметить Международный разгрузочный день, учрежденный сервисом здорового питания Daily-menu.ru.

Традиционное в России изобилие на новогоднем столе, увы, не проходит бесследно. Поэтому сегодня следует отдать предпочтение легкой малокалорийной пище. Главные правила - соблюдение баланса белков, жиров, углеводов, а также дефицит калорий. Чтобы их соблюсти, следует выбирать блюда с уменьшенной калорийностью и высокой пищевой ценностью, а от еды с «пустыми» калориями и ненужными углеводами нужно отказаться. Тогда вас ждет эффективный результат и отличное самочувствие.

В России 5 января нет официальных праздников, но можно порадоваться за жителей Индии, которые сегодня отмечают день рождения десятого Гуру Гобинда Сингха, или за белорусов, поздравляющих работников соцзащиты, банковских и финансовых служащих.

5 января известно также несколькими знаменательными событиями. В 1731 году в Москве зажглись первые уличные фонари, в 1762-м на российский престол вступил Петр III, в 1905-м в ходе русско-японской войны капитулировала крепость Порт-Артур, в 1933-м в Сан-Франциско началось строительство моста «Золотые ворота», а в 1949-м был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).

5 января родились итальянский писатель Умберто Эко, супруга первого Президента СССР Раиса Горбачева, американский музыкант Мэрилин Мэнсон.

В народном календаре сегодня Федулов день. Традиция велела уделять большое внимание домашним животным и птице: досыта кормить, наводить порядок на конюшне, в хлеву и птичнике. Хозяйки на Федула пекли печенье в форме овец, коров и птиц и постные лепешки. Лепешками угощали животных в хлеву и на конюшне, а домашним птицам предназначалось отборное зерно.

Именинники 5 января - Василий, Иван, Макар, Наум, Павел и Феодул.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, первая половина дня хороша для энергичных и решительных действий, но не для выяснения отношений. Во второй половине дня лучше заняться рутинными делами или спокойно отдохнуть.

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Источник — фото pixabay.com
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