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23 июня - Международный день вдов

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23 июня - Международный олимпийский день. В разных странах сегодня проводятся различные мероприятия: забеги, семинары, олимпийские уроки для детей, встречи с чемпионами, тематические выставки, концерты, спортивные шоу-программы.

23 июня 1894 года барон Пьер де Кубертен в докладе Международному атлетическому конгрессу предложил возродить традиции древнегреческих олимпиад. Это и послужило исторической предпосылкой для учреждения Международного олимпийского дня.

Также сегодня отмечается Международный день вдов, утвержденный в 2011 году. Он дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, оставшихся без поддержки мужей и отцов.

Кроме того, сегодня Иванова ночь - праздник с давними языческими корнями. Считалось, что в Иванову ночь стоит не спать и тогда можно услышать пение эльфов и русалок. Молодежь устраивала гулянья и игры до рассвета с костром и гаданием. Парни и девки резвились в воде, обливались и купались нагишом, прыгали через костер.

Девушки пускали по реке венки и гадали: чей скорее доплывет до берега, та быстрее всех выйдет замуж. Если венок не уплыл далеко, а прибился к знакомым берегам, то девушка найдет жениха поблизости, если же отправился вниз по течению, то ждет ее замужество в дальних краях.

Любители застольных песен и народного творчества 23 июня могут отметить день балалайки.

Идея праздника появилась у московских музыкантов-народников в 2008 году. Пока он не учрежден официально, но ничто не мешает сесть за стол, взять в руки балалайку, гармонь или гитару и вспомнить вместе с друзьями любимые песни.

В народном календаре сегодняшний день называется Знамения Тимофея. Считалось, что в день святого великомученика любой пустяк что-то предвещает, причем недоброе. Если по гумну вереницами бегали мыши, это обещало голодный год. Если по полям утром бродили волки - к падежу скота. Воронья стая из-за леса предвещала мор людей, а когда кто-нибудь увидел в небе огненного змея - быть войне.

На Тимофея нужно было собрать по ветке от ольхи, березы, рябины, дуба, липы, смородины, калины - такой веник служил оберегом для всех членов семьи. Его подвешивали в предбаннике и парили им маленьких детей, чтобы укрепить их здоровье.

23 июня в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1868 году была запатентована пишущая машинка, в 1964-м - гимнастический обруч, а в 1987-м в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов».

23 июня родились первая жена Наполеона Бонапарта Жозефина Богарне, поэтесса Анна Ахматова, русский и советский ученый-астроном Лидия Цераская.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Макар, Николай, Тимофей.

Убывающая луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день не очень хорош для серьезной работы. Постарайтесь провести время в спокойной обстановке.

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