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2 июня откажемся от излишеств в еде

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2 июня в России отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Инициатором его проведения стала большая группа участников социальной сети для худеющих. Именно сегодня все, кто мечтает о стройной фигуре, могут сделать первый шаг на этом пути.

Следует помнить, что безответственный подход к рациону и переедание ведут к быстрому набору веса, а тот, становясь избыточным, является фактором риска развития различных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых и онкологических.

Также в первую среду июня вы можете попробовать на время убежать от проблем, заняв себя физическими нагрузками, потому что как раз в этот день отмечается Всемирный день бега. Доказано, что спорт положительно влияет на нервную систему человека, а также на здоровье в целом. Пробежав даже километр, вы почувствуете себя лучше, разрядитесь и сможете взглянуть на накопившиеся задачи по-новому.

Кроме того, в Италии сегодня День Республики, а в Азербайджане - День работников гражданской авиации.

В истории этот день запомнился тем, что в 1946 году итальянцы приняли на референдуме решение об упразднении монархии, в 1953-м в лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация британской королевы Елизаветы II, в 1955-м директивой начальника Генерального штаба Министерства обороны СССР утвержден проект космодрома Байконур, а в 1962-м в Новочеркасске Ростовской области была жестоко подавлена демонстрация рабочих, протестовавших против повышения цен на масло и мясо на 35%.

В народном календаре - Тимофей Грядочник. На Тимофея в северных областях обычно сажали огурцы, причем первую грядку - тайком от посторонних, чтобы не сглазили.

В более теплых краях огурцы к этому времени уже всходят. На Тимофея проверяли, не сглазили ли урожай недобрые соседи, не пожелтели ли побеги.

Позже первый выросший огурец наши предки закапывали в секретном месте. Считалось, что тогда не пожухнут плети.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита и Тимофей.

2 июня родились французский писатель, аристократ и философ маркиз де Сад, итальянский мистик и авантюрист Алессандро Калиостро, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, киноактер Джонни Вайсмюллер, российский государственный деятель, обер-прокурор Синода Константин Победоносцев и советская и российская поэтесса Юнна Мориц.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует не начинать сегодня новые дела, особенно важные, имеющие особое значение. День удачен для общения и переговоров. Стоит внимательно отнестись к снам, они могут нести в себе полезную информацию.

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