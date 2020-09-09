10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств

09.09.2020 | 14:01

10 сентября отмечено в календаре как Всемирный день предотвращения самоубийств. По мнению экспертов, у большинства людей, которые пытаются уйти из жизни, нет твердого желания умереть и зачастую они открыто говорят о своих намерениях.

Поэтому к угрозам всегда нужно относиться серьезно и помнить, что трагедии реально избежать, если вовремя вмешаться.

В этот день общественность и власти стремятся проводить мероприятия и акции, направленные на укрепление чувства ответственности за спасение жизни людей, которых можно потерять в результате суицида.

В истории 10 сентября отмечено рядом знаменательных событий. В этот день в 1492 году впервые отпраздновали Новый год, перенесенный Иваном III с 1 марта на 1 сентября, в 1756-м был учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, который теперь мы знаем как академический театр драмы имени А. С. Пушкина (Александринский театр), а в 1984-м британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека уникальна, как отпечатки пальцев.

В народном календаре - Анна и Савва Скирдники. С полей до прихода непогоды спешили вывезти снопы, которые складывали в скирды.

В это время часто проводили ярмарки, устраивали праздники урожая. Однако, как считали предки, на Анну и Савву нельзя свататься: визит к родителям невесты якобы приносил неудачу.

10 сентября богато на именинников. Это Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Ил(л)арион, Иосиф, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Сусанна и Федор.

В этот день родились русский путешественник, исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, гипнотизер Вольф Мессинг, немецкий модельер Карл Лагерфельд, советский и российский актер Игорь Костолевский, исполнители эстрадных песен Лариса Долина и Евгений Белоусов, лидер рок-группы «Гражданская оборона» Егор Летов, британский кинорежиссер Гай Ричи и российский актер Максим Виторган.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь обещает интересный день, который будет хорош для постижения чего-то нового. В этот день благоприятно заняться творчеством или чем-то приятным. Возможно, произойдет переосмысление планов на будущее. Но календарь предупреждает: полученная информация не должна быть использована со злым умыслом, иначе последствия могут стать удручающими.