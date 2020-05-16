Не забудь!

17 мая попробуем бить баклуши

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Помните, как в ставшем классикой фильме «Москва слезам не верит» Рудольф утверждал: «Со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет - одно сплошное телевидение»?

Понятно, что телевидение стало одним из главных источников информации и удовольствия на несколько десятилетий. Но теперь ему на смену приходит интернет. Может, и сейчас кто-то скажет: «Через пять лет не будет ни радио, ни телевидения - одна Всемирная сеть!». Ну что ж, как говорится, поживем - увидим. А сегодня, 17 мая, поздравим всех, кто причастен к информационным технологиям: программистов, системных администраторов, провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и других работников той же сферы.

Профессиональный праздник этих работников носит название Всемирный день электросвязи и информационного общества. Он был учрежден в 2006 году по решению ООН, чтобы привлечь внимание как к проблемам виртуальной реальности, так и к возможностям, которые может открыть использование интернета.

В истории 17 мая отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1727 году на русский престол вступил малолетний внук Петра I - Петр II, в 1801-м в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник великому полководцу А. В. Суворову, в 1861-м публика впервые увидела цветную фотографию, снятую по методу физика Джеймса Максвелла, а в 1988 году в этот день на территории Кремля нашли «Большой кремлевский клад».

17 мая родились историк Сергей Соловьев, писатель Анри Барбюс, актер Жан Габен, женщины-политики Галина Старовойтова и Валерия Новодворская.

В народном календаре 17 мая - Пелагея Заступница. Вечером этого дня наши предки защищали посадки от вредителей с помощью интересного обряда. Они рвали крапиву с корнем, клали ее в треснувший горшок и ставили его вверх дном посреди огорода. Народ верил: вражья сила обожжется и убежит с грядок.

Этот день в народе назывался еще Баклушниками. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали баклуши - заготовки для деревянных ложек, лопаток, тарелок и других кухонных принадлежностей. Изготовление посуды требовало изрядного мастерства, а вот баклуши мог срубить и подмастерье, отсюда и пошло выражение «бить баклуши». Сначала оно означало выполнять простую работу, а потом - просто бездельничать.

Именины сегодня отмечают Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай и Пелагея.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует не начинать новых дел, а завершить уже начатые. И вообще, пользуясь тем, что сегодня воскресенье, можно позволить себе никуда не спешить и провести день в покое. Словом, как уже было сказано выше, попробуем бить баклуши в прямом и переносном смысле!

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