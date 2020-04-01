01.04.2020 | 15:39

Сегодня, 2 апреля, прекрасное время для того, чтобы взять в руки томик Ганса Христиана Андерсена и перечитать «Стойкого оловянного солдатика», «Гадкого утенка», «Снежную королеву» и «Принцессу на горошине». Потому что, во-первых, сегодня исполняется 215 лет со дня рождения великого сказочника, а во-вторых, именно в честь Андерсена празднуется Международный день детской книги.

Также с 2008 года 2 апреля является Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. Это заболевание, при котором человек погружается в собственный мир и любое внешнее воздействие воспринимает негативно. Главные симптомы аутизма - недостаток социальных взаимодействий, нарушение коммуникации, ограниченность интересов и повторяющееся поведение. А чтобы лучше понять аутистов, посмотрите знаменитый фильм «Человек дождя».

2 апреля произошло еще несколько важных исторических событий. В 1698 году Петр I побывал на заседании английского парламента, в 1792-м в США был основан первый монетный двор, в 1833-м вышло в свет полное издание «Евгения Онегина», а в 1912-м в печати впервые оказалось упомянуто слово «джаз».

В народном календаре 2 апреля - Фотинья Колодезница, когда на Руси особо почитали воду из колодцев. Считалось, что на Фотинью она становилась целебной. Также в это время наши предки славили лен - развешивали на заборах и поленницах красивые вещи из него. А девушки водили хороводы с длинными льняными полотенцами, чтобы привлечь женихов.

Именины отмечают Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей и Ульяна.

2 апреля родились, помимо Ганса Христиана Андерсена, король франков Карл Великий, итальянский путешественник и писатель Джакомо Казанова, французский романист Эмиль Золя, советская писательница Мариэтта Шагинян, русский и французский танцовщик и хореограф Серж Лифарь, советский и российский джазовый музыкант Олег Лундстрем, советский артист цирка Вальтер Запашный.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь обещает сегодня отличный день, когда за счет кипучей энергии можно переделать массу полезных дел.