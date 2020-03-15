Сетевое издание|18+|Понедельник|16 мар 2020|01:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  85.71  |  $  77.24

Не забудь! | 16 марта поздравим тех, кто борется с экономическими преступлениями

15.03.2020|08:16
Печать

Сегодня, 16 марта, профессиональный праздник у тех, чей служебный долг – бороться с экономической преступностью: в России отмечается День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД.

Любому человеку, жившему в советские времена, известна аббревиатура ОБХСС. Так сокращенно назывался отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, созданный 16 марта 1937 года приказом НКВД.

С 1992 года служба не раз меняла название, последнее, принятое в 2011-м, - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. И сегодня все сотрудники ГУЭБиПК выслушивают заслуженные поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся получают награды, благодарности и ценные подарки.

16 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1831 году увидел свет роман Гюго «Собор Парижской Богоматери», в 1870-м в России была пущена первая мартеновская печь, в 1915-м полиция Петрограда закрыла знаменитый арт-клуб «Бродячая собака» - самое известное литературно-артистическое кабаре Серебряного века, а 16 марта 1926 года Роберт Годдард первым в мире запустил ракету на жидком топливе.

В народном календаре 16 марта - Евтропиев день. Наши предки считали, что на него медведь пробуждался от зимней спячки, вылезал из берлоги. Сами они в этот день обходили свои поля крест-накрест. Таким образом крестьяне просили солнце растопить снег.

Именины сегодня отмечают Марфа, Михаил и Севастьян.

16 марта родились физик Георг Ом, поэт Николай Языков, физик и электротехник, один из изобретателей радио Александр Попов, автор «Человека-амфибии» и «Головы профессора Доуэля» Александр Беляев, инженер-испытатель, летчик-космонавт Владимир Комаров, актер, режиссер и сценарист Сергей Юрский и кинорежиссер, драматург, поэт Бернардо Бертолуччи.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня проснувшиеся чувства благородства и справедливости помогут в осуществлении желания изменить что-нибудь к лучшему. Также рекомендуется не отказываться в этот день от новых знакомств, любопытных предложений и физической активности.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте