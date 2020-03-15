15.03.2020 | 08:16

Сегодня, 16 марта, профессиональный праздник у тех, чей служебный долг – бороться с экономической преступностью: в России отмечается День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД.

Любому человеку, жившему в советские времена, известна аббревиатура ОБХСС. Так сокращенно назывался отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, созданный 16 марта 1937 года приказом НКВД.

С 1992 года служба не раз меняла название, последнее, принятое в 2011-м, - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. И сегодня все сотрудники ГУЭБиПК выслушивают заслуженные поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся получают награды, благодарности и ценные подарки.

16 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1831 году увидел свет роман Гюго «Собор Парижской Богоматери», в 1870-м в России была пущена первая мартеновская печь, в 1915-м полиция Петрограда закрыла знаменитый арт-клуб «Бродячая собака» - самое известное литературно-артистическое кабаре Серебряного века, а 16 марта 1926 года Роберт Годдард первым в мире запустил ракету на жидком топливе.

В народном календаре 16 марта - Евтропиев день. Наши предки считали, что на него медведь пробуждался от зимней спячки, вылезал из берлоги. Сами они в этот день обходили свои поля крест-накрест. Таким образом крестьяне просили солнце растопить снег.

Именины сегодня отмечают Марфа, Михаил и Севастьян.

16 марта родились физик Георг Ом, поэт Николай Языков, физик и электротехник, один из изобретателей радио Александр Попов, автор «Человека-амфибии» и «Головы профессора Доуэля» Александр Беляев, инженер-испытатель, летчик-космонавт Владимир Комаров, актер, режиссер и сценарист Сергей Юрский и кинорежиссер, драматург, поэт Бернардо Бертолуччи.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня проснувшиеся чувства благородства и справедливости помогут в осуществлении желания изменить что-нибудь к лучшему. Также рекомендуется не отказываться в этот день от новых знакомств, любопытных предложений и физической активности.