Не забудь!

4 июля - День отдыха от праздников

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Сегодня значимых событий в России нет, но даже сам факт этого можно отметить. 4 июля в ряде стран - День отдыха от праздников.

В жизни каждого человека бывают моменты, когда хочется спокойствия и тишины. Поэтому и появился такой день, который можно провести в уединении, размышляя о вечном и любуясь красотой своего внутреннего мира.

4 июля вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1865 году увидело свет первое издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес», в 1900-м из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толя, в 1957-м состоялся первый полет пассажирского самолета Ил-18, а в 2007-м Сочи выбрали столицей Олимпиады-2014.

4 июля родились революционер Джузеппе Гарибальди и актриса Джина Лоллобриджида, английский географ и геодезист Джордж Эверест, двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Юрий Тюкалов.

В народном календаре 4 июля - Ульянов день. Предки собирали цветки липы, которые как раз распускались к этому времени. Использовались растения в разных целях - лечебных и косметических.

С липой было связано множество примет. Дереву приписывали способность избавлять человека от сглаза. Считалось, что срубивший его человек, рискует заблудиться в лесу, а засохшая возле дома липа предвещала плохие перемены в семье.

Именины 4 июля отмечают Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор и Юлиан.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, день следует провести в движении.

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