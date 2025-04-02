Как убрать накипь из электрического чайника?

02.04.2025 | 16:27

Вопрос от интернет-пользователя

У меня красивый электрический чайник, но из-за того, что он прозрачный, вижу, как появляется накипь. Чем ее убрать?

Ответ специалиста

Убрать накипь из чайника можно с помощью нескольких средств, из них выделяют наиболее эффективные.

Лимонная кислота

Необходимо добавить в чайник, заполненный водой, 1-2 столовые ложки кислоты и прокипятить. Затем нужно дождаться, чтобы жидкость остыла, а спустя полчаса тщательно все прополоскать. Если результат малозаметен, повторите действия.

Сода

Насыпьте 1-2 столовые ложки соды в чайник, заполните его водой и вскипятите. Оставьте на час, затем вылейте воду, залейте чистую и вновь доведите до кипения.

Специальные чистящие средства

В магазинах можно найти специальные средства для удаления накипи. Следуйте инструкциям на упаковке.

Перед использованием чайника обязательно промойте его несколько раз чистой водой, чтобы удалить остатки примененного средства.