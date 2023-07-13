Сетевое издание|18+|Четверг|13 июл 2023|21:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Ликбез

Что такое уставный капитал ООО и зачем он нужен?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

Что такое уставный капитал ООО, зачем он нужен и сколько в нем должно быть денег?

Ответ юриста

Уставный капитал - это сумма средств и имущества, которое учредители или акционеры вкладывают при создании юридического лица, такого как общество с ограниченной ответственностью (ООО) или акционерное общество (АО).

Из целей создания уставного капитала можно выделить две главные: он необходим для обеспечения гарантии выполнения обязанностей перед кредиторами и определения долей участников ООО.

Законом определен минимальный размер уставного капитала для ООО. Согласно статье 14 федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью он составляет 10 000 рублей. То есть, если два участника внесли в уставной капитал 4 000 рублей один и 6 000 другой, их номинальная доля 40 и 60% соответственно.

Дивиденды, которые может получить учредитель, зависят от размера его доли, если в уставе не предусмотрено иное.

Когда организация сталкивается с проблемами, каждый участник несет ответственность согласно своей доле.

Важно отметить, что уставный капитал является условной величиной, которая не связана непосредственно с денежными средствами на счете в банке или конкретным имуществом. Его величина остается той же независимо от того, изменяется ли сумма денег на расчетном счете или в кассе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте