Что такое уставный капитал ООО и зачем он нужен?

13.07.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Что такое уставный капитал ООО, зачем он нужен и сколько в нем должно быть денег?

Ответ юриста

Уставный капитал - это сумма средств и имущества, которое учредители или акционеры вкладывают при создании юридического лица, такого как общество с ограниченной ответственностью (ООО) или акционерное общество (АО).

Из целей создания уставного капитала можно выделить две главные: он необходим для обеспечения гарантии выполнения обязанностей перед кредиторами и определения долей участников ООО.

Законом определен минимальный размер уставного капитала для ООО. Согласно статье 14 федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью он составляет 10 000 рублей. То есть, если два участника внесли в уставной капитал 4 000 рублей один и 6 000 другой, их номинальная доля 40 и 60% соответственно.

Дивиденды, которые может получить учредитель, зависят от размера его доли, если в уставе не предусмотрено иное.

Когда организация сталкивается с проблемами, каждый участник несет ответственность согласно своей доле.

Важно отметить, что уставный капитал является условной величиной, которая не связана непосредственно с денежными средствами на счете в банке или конкретным имуществом. Его величина остается той же независимо от того, изменяется ли сумма денег на расчетном счете или в кассе.