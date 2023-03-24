Должна ли мать переводить алименты от отца на счет ребенка?

24.03.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Бывший муж стал требовать доказательства, что я трачу алименты именно на ребенка, а не что-то еще. Сообщил, что напишет заявление, чтобы деньги шли на счет нашего сына и копились, а не поступали мне на карту. Имеет ли он такое право?

Ответ юриста

Согласно пункту 2 статьи 60 СК РФ об имущественных правах ребенка, суммы, причитающиеся ему в качестве алиментов, поступают в распоряжение родителей либо лиц, их заменяющих, и расходуются на содержание, воспитание и образование ребенка.

Однако по требованию родителя, обязанного выплачивать алименты на несовершеннолетних детей, суд вправе вынести решение о перечислении не более 50% сумм на счета, открытые на имя ребенка в банках.

Подобное может произойти лишь в случае, если бывший муж выплачивает алименты официально через приставов, а не просто перечисляет на ваш счет. Также он обязан доказать, что алименты не доходят до ребенка.