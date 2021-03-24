Родительский комитет не отчитывается за трату денег

24.03.2021 | 15:49

Вопрос от интернет-пользователя

В нашей школе родительский комитет отказывается отчитываться за трату денег, которые мы сдаем на нужды класса. Должен ли он вообще перед кем-то отчитываться? Перед директором, например?

Ответ юриста

Безусловно, в данном случае родительский комитет обязан отчитываться перед родителями, так как берет на себя ответственность за распоряжение их общими деньгами. Вы имеете право знать, на что потрачены собранные средства.

Членов родительского комитета всегда можно переизбрать. Кроме того, никто имеет права заставлять вас платить взносы на нужды школы или класса.

Если в фонде накопилась большая сумма денег, которая затем исчезла, имеет смысл обратиться в полицию.