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Глас народа

Пензячку возмутило отсутствие освещения на улице Московской

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В верхней части улицы Московской не горят фонари. Это возмутило жительницу областного центра Марину, которая вышла на прогулку вечером в среду, 10 августа.

«Реконструкция этого участка вроде как завершена, а тут до сих пор темно. Мало того что плитка по центру неудобная, постоянно приходится под ноги смотреть, чтобы не упасть, так еще и не видно ничего», - высказалась женщина.

При этом, по словам Марины, сами фонари установлены, просто, видимо, не подключены.

«Световой день давно начал сокращаться, около 20:00 сейчас уже темно, могли бы и позаботиться о горожанах», - добавила пензячка.

Она уточнила: страшно еще и потому, что этим летом на Московской часто случались провалы. Не заметить потенциально опасное место в темноте очень легко, восстанавливать здоровье после полученных травм - сложно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Храмик видишь горит!!! Вот и лети на свет...

Гость||

Писал жалобы часто, отписки, а результатов нет. Горсвет не работает, администрация тоже, мэр-пустое место.

Гость||

Там часть ламп перегорели, менять не спешат?! Власть недееспособная.

Гость||

За Московской никто не следит, вся изуродована, освещение местами, криминал гуляет, ужас, полиции не бывает и т.д.

Гость||

Нужно потерпеть и понять.

Гость||

Это что бы песок не видать было?

Гость||

Гость писал(a):

Это что бы песок не видать было?
И говно. У вас весь город в нем.

Гость||

Да, там если кто упадёт- мало не покажется! Кому в голову- то пришло такую плитку положить!

Имя: Гость
Комментарий:

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