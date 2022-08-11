Пензячку возмутило отсутствие освещения на улице Московской

11.08.2022 | 14:14

В верхней части улицы Московской не горят фонари. Это возмутило жительницу областного центра Марину, которая вышла на прогулку вечером в среду, 10 августа.

«Реконструкция этого участка вроде как завершена, а тут до сих пор темно. Мало того что плитка по центру неудобная, постоянно приходится под ноги смотреть, чтобы не упасть, так еще и не видно ничего», - высказалась женщина.

При этом, по словам Марины, сами фонари установлены, просто, видимо, не подключены.

«Световой день давно начал сокращаться, около 20:00 сейчас уже темно, могли бы и позаботиться о горожанах», - добавила пензячка.

Она уточнила: страшно еще и потому, что этим летом на Московской часто случались провалы. Не заметить потенциально опасное место в темноте очень легко, восстанавливать здоровье после полученных травм - сложно.