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Глас народа

Лестница у перехода на улице 8 Марта так и не стала безопасной

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Пензенцы все еще ждут, когда по лестнице, ведущей от частного сектора - Мотоциклетной и проездов Яблочкова - на улицу 8 Марта, можно будет ходить без боязни. На ее состояние в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru пожаловался горожанин Александр Ч.

Лестница у перехода на улице 8 Марта так и не стала безопасной

«Ноги можно сломать. Когда вниз спускаешься, некоторые камни, кажется, лежат нормально, наступаешь, а он - раз! - и уходит вниз. Зимой вообще жесть будет», - предупредил житель областного центра.

Он прислал фотографии, на которых виден масштаб разрушений. Плиты ступеней сползли со своих мест, ходить по ним опасно.

Лестница у перехода на улице 8 Марта так и не стала безопасной

На сооружение пензенцы уже жаловались в 2020 году. Они отмечали, что скоро от него останется лишь воспоминание.

Лестница у перехода на улице 8 Марта так и не стала безопасной

Единственный плюс лестницы - надежные поручни: если за них ухватиться, когда плиты поползут из-под ног, есть шанс удержаться.

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