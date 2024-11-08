Лестница у перехода на улице 8 Марта так и не стала безопасной

08.11.2024 | 19:34

Пензенцы все еще ждут, когда по лестнице, ведущей от частного сектора - Мотоциклетной и проездов Яблочкова - на улицу 8 Марта, можно будет ходить без боязни. На ее состояние в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru пожаловался горожанин Александр Ч.

«Ноги можно сломать. Когда вниз спускаешься, некоторые камни, кажется, лежат нормально, наступаешь, а он - раз! - и уходит вниз. Зимой вообще жесть будет», - предупредил житель областного центра.

Он прислал фотографии, на которых виден масштаб разрушений. Плиты ступеней сползли со своих мест, ходить по ним опасно.

На сооружение пензенцы уже жаловались в 2020 году. Они отмечали, что скоро от него останется лишь воспоминание.

Единственный плюс лестницы - надежные поручни: если за них ухватиться, когда плиты поползут из-под ног, есть шанс удержаться.