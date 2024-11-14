С кустов и деревьев на Олимпийской аллее сняли «украшения»

14.11.2024 | 20:46

Порожние бутылки и жестяные банки, который хулиганы развешивают на ветви кустарников и молодых деревьев на Олимпийской аллее, оперативно убрали - на следующий день после того, как информация появилась на сайте PenzaInform.ru и в телеграм-канале PenzaInform.

«Выражаю благодарность, бутылки были убраны! Спасибо! Оперативно. Я уже с пакетами пошел, но меня опередили», - рассказал горожанин, 12 ноября приславший фото с «украшениями» на растительности.

Мужчина часто гуляет по аллее с коляской, поэтому сразу замечает изменения.

В среду, 13 ноября, пензенец видел, как с места выезжала машина с мусором. Скорее всего, это были сотрудники парка Белинского, которые следят за порядком на аллее.

Впрочем, 14 ноября на кустах снова появилась бутылка.