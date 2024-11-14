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Глас народа

Пассажир рассказал о «новых технологиях» в автобусе № 130

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Общественный транспорт в Пензе не перестает удивлять пассажиров. В салонах периодически появляются необычные сиденья. Фото очередного «вип-места», на этот раз в автобусе № 130, опубликовали в Сети 14 ноября.

На снимке виден маленький стол с прибитой сверху клеенкой и задвинутый под него стул. Все это располагается в зоне для инвалидов и напоминает обычное сиденье, только сделанное из дерева.

«Новые технологии и комфорт», - пошутил автор.

Обсуждая кадр, одни пользователи предположили, что это реальное место для пассажиров и, хоть во время съемки оно было не занято, желающие присесть находятся: маршрут пользуется популярностью и зачастую автобус переполнен.

Другие решили, что стул и столик - временное убранство салона: кто-то из пензенцев просто вез их на дачу или еще куда-нибудь, где понадобилась мебель.

Ранее горожане оценили сиденье в маршрутке № 9м. Из-за сломанной спинки на нем можно было ехать в положении полулежа. После критики неисправность устранили.

Источник фото - «Подслушано Спутник | Пенза».

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