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Из жизни

Из пензенской маршрутки после жалоб исчезло «вип-сиденье»

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Микроавтобус, работающий на маршруте № 9м в Пензе и курсирующий между Западной Поляной и ГПЗ, остался без «вип-сиденья».

Сломанное кресло впечатлило одного из пассажиров. Он сфотографировал увиденное и 12 марта выложил снимок в чат микрорайона, сопроводив комментарием: «Транспортная реформа в действии. Это не является технической неисправностью. Это для удобства пассажиров: чтобы в пробках спать было удобнее!»

На фото - одиночное кресло, расположенное прямо у входной автоматической двери. Сломанная спинка откинулась назад и уперлась в другое сиденье.

Если бы конструкцию можно было эксплуатировать, пассажир ехал бы полулежа. По этой причине, обсуждая снимок, пользователи окрестили место «вип-сиденьем».

Из пензенской маршрутки после жалоб исчезло «вип-сиденье»

В пятницу, 15 марта, представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи на страницах ведомства в соцсетях сообщил, что «неисправность сиденья в маршрутном такси № 9м устранена», и поблагодарил пензенцев за обратную связь.

Из пензенской маршрутки после жалоб исчезло «вип-сиденье»

Источник фото № 2 и 3 - Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

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Источник — фото № 1 Александра, чат «ГПЗ-Онлайн»
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