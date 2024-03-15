Из пензенской маршрутки после жалоб исчезло «вип-сиденье»

15.03.2024 | 12:32

Микроавтобус, работающий на маршруте № 9м в Пензе и курсирующий между Западной Поляной и ГПЗ, остался без «вип-сиденья».

Сломанное кресло впечатлило одного из пассажиров. Он сфотографировал увиденное и 12 марта выложил снимок в чат микрорайона, сопроводив комментарием: «Транспортная реформа в действии. Это не является технической неисправностью. Это для удобства пассажиров: чтобы в пробках спать было удобнее!»

На фото - одиночное кресло, расположенное прямо у входной автоматической двери. Сломанная спинка откинулась назад и уперлась в другое сиденье.

Если бы конструкцию можно было эксплуатировать, пассажир ехал бы полулежа. По этой причине, обсуждая снимок, пользователи окрестили место «вип-сиденьем».

В пятницу, 15 марта, представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи на страницах ведомства в соцсетях сообщил, что «неисправность сиденья в маршрутном такси № 9м устранена», и поблагодарил пензенцев за обратную связь.

Источник фото № 2 и 3 - Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.