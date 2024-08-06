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Глас народа

Пензенцев тревожит состояние каштанов на городских улицах

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Жительницу Пензы обеспокоило состояние деревьев одного из самых любимых горожанами видов.

Пензенцев тревожит состояние каштанов на городских улицах

«Хотелось бы обратить внимание общественности и городской администрации на состояние каштанов на улице Коммунистической. И получить ответ от специалистов, сохранятся ли эти деревья в будущем и какие работы для этого проводятся», - написала подписчица телеграм-канала PenzaInform.

Пензенцев тревожит состояние каштанов на городских улицах

Горожанка приложила фото растений, сделанные 5 августа. На них видно, что некоторые деревья стоят совершенно зеленые, тогда как соседние - ржавого цвета, с безжизненно свисающими листьями.

Пензенцев затронула проблема засыхания листвы.

«Просто осень уже почти, да и зима вообще, листья желтеют. Это естественно для них», - предположил самую простую причину горожанин. Однако другие комментаторы высказали иные точки зрения.

Пензенцев тревожит состояние каштанов на городских улицах

«На Южной (Поляне. - Прим. ред.) уже третий год такая картина с каштанами. Раньше до осени красивые стояли», «Они ржавеют каждый год и везде, вероятно, это заболевание», «Это, наверное, грибок у них, в этом году даже вся калина скрученная. Они отойдут, возможно, еще», «На листьях живет каштановая моль, с ней трудно бороться. Может, сейчас появились препараты», - высказывают горожане свои версии.

«Зря вы написали. Сейчас приедут и спилят. По-другому они работать не умеют», - пессимистически спрогнозировал участник обсуждения.

Засыхающие каштаны волнуют пензенцев не первый год. В 2021-м выяснилось, что их поражает вредитель - минирующая моль - и не только в Пензе, но и в других городах. Гусеницы охридского минера поражают листья, и растение не может развиваться и накапливать до осени полезные вещества. При этом в МУП «Зеленое хозяйство» тогда сообщили: обработка каштанов от вредителей не запланирована.

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